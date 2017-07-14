14.07.2017 (16:56)

Российские штурмовики и бомбардировщики переброшены в Таджикистан для проведения совместных учений

Два звена российской оперативно-тактической авиации перебазированы в Таджикистан для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки подразделений двух армий, которым предстоит выполнять учебно-боевые задачи в единой оперативной обстановке по единому плану.

Четыре штурмовика Су-25СМ совершили перелет с авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, столько же бомбардировщиков Су-24М переброшены с южноуральской авиабазы Шагол.

Летчики нанесут авиаудары по боевым порядкам условных бандгрупп на горном полигоне Харбмайдон близ таджикско-афганской границы. В районе проведения практических действий будет развернут вспомогательный пункт управления штаба Центрального военного округа, вместе с которым действует оперативная группа генерального штаба вооруженных сил Республики Таджикистан.

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