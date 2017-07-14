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14.07.2017 (16:41)

Среди российских военнослужащих в Приднестровье выявили лучшего водителя колесной техники

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование на лучшего водителя колесной техники.

В конкурсе профессионального мастерства приняло участие более 50 военнослужащих, которые соревновались в таких номинациях как «лучший водитель БТР-70», «лучший водитель БРДМ-2», «лучший водитель УАЗ-3151» и «лучший водитель Урал-4320».

Водители продемонстрировали навыки в скоростном управлении автомобильной и бронетанковой техники в экстремальных условиях и в преодолении препятствий на местности, характерной для региона пребывания. На маршруте движения участникам соревнования необходимо было преодолеть змейку, холм, габаритный коридор на косогоре, ров с проходом и ров с колейным мостом. Жюри определяло лучших по времени прохождения трассы и количеству допущенных ошибок.

По итогам состязания победители различных номинаций получили грамоты и сувениры с символикой Минобороны России. Лучшие водители ОГРВ ПРРМ представят соединение на подобных состязаниях среди силовых ведомств региона. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Соревнования
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