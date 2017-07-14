14.07.2017 (16:11)

В ЮВО значительно возросла интенсивность подготовки войск

Значительный рост интенсивности занятий по боевой подготовке войск Южного военного округа (ЮВО) зафиксирован в летнем периоде обучения.

Так, например, в июле вдвое по сравнению с предыдущим месяцем увеличен показатель наплаванности экипажей кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. За десять дней на 70 процентов выполнен месячный план по налету часов летчиками 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Новая система подготовки войск, введенная командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым, организованная по принципу внезапных проверок, сказалась не только на возросшем количестве практических занятий, но и на качестве полевой выучки личного состава. Состязание за право заслужить почетное наименование «ударного подразделения» этим летом развернулось среди всех соединений и воинских частей ЮВО.

Около 50 процентов полевых занятий в летнем периоде обучения проведено в ночное время. В тактических занятиях взводов и ротных тактических учениях вместе с мотострелками и танкистами в тесном взаимодействии принимают участие приданные подразделения артиллерии, радиационно-химической и биологической защиты, разведки и др.

В ходе регулярных проверок боевой готовности подразделениями и воинскими частями отрабатываются задачи передислокации на незнакомые полигоны с совершением комбинированных маршей на расстояния от 500 до одной тысячи километров.

Таким образом командование войсками округа рассчитывает в летнем периоде обучения проверить боеспособность всех мотострелковых, танковых, артиллерийских и специальных подразделений и воинских частей подчиненных войск.

С начала летнего периода обучения проверку по новой системе боевой подготовки сдали более двадцати тактических групп. Для выполнения учебно-боевых задач переброска личного состава и техники осуществлялась воздушным, морским и железнодорожным транспортом на общевойсковые полигоны расположенные на территории более 10 субъектов РФ.

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