14.07.2017 (15:53)

На высокогорном полигоне в Южной Осетии идет проверка боевой готовности 4-й российской военной базы

На высокогорном полигоне Дзарцеми (Южная Осетия) в рамках проверки боевой готовности проводится тактическое учение с личным составом 4-й российской военной базы.

В ходе учения мотострелковые, артиллерийские, а также специальные подразделения выполняют боевые стрельбы. Поражение учебных целей осуществляется из боевых машин пехоты БМП-2, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия.

По замыслу учения военнослужащие при ведении маневренной обороны в горах должны отразить атаку превосходящих сил условного противника и нанести ему максимальное огневое поражение.

Особое внимание в ходе учения уделяется организации и поддержанию взаимодействия, управлению огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов в условиях горно-лесистой местности.

К проверке боевой готовности привлечено около 600 военнослужащих и задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.

Проверка боевой готовности российской военной базы проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

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