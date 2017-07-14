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14.07.2017 (15:43)

Более 100 военнослужащих ЮВО изъявили желание обучаться в школах снайперов

Более 100 военнослужащих по контракту Южного военного округа (ЮВО) изъявили желание обучаться в школах снайперов Вооруженных Сил Российской Федерации, в связи с этим в на полигоне Прудбой в Волгоградской области развернут окружной пункт по отбору кандидатов на обучение.

Военнослужащие уже прошли профессионально-психологический отбор, медицинский осмотр, сдали нормативы по физической подготовке.

Особое внимание уделяется действиям при вооружении, умению выверять прицел, приведению оружия к нормальному бою, обслуживание снайперской винтовки СВД.

Одним из важнейших этапов станет выполнение контрольных стрельб по грудной мишени на расстоянии 300 метров.

Около 50 лучших кандидатов по итогам сдачи экзаменов смогут поступить в школу снайперов г. Сертолово Ленинградской области.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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