14.07.2017 (15:36)

В ходе репетиции Дня ВМФ в Балтийске БДК «Королёв» высадил морской десант

В рамках репетиции большой десантный корабль (БДК) «Королёв» провел высадку морского десанта. В акваторию калининградского морского канала из корабля на плав высадились 10 бронетранспортеров БТР-82а с личным составом десантно-штурмовых подразделений, которые сымитировали захват побережья условного противника.

Кроме того, по сценарию мероприятия, в различных эпизодах были продемонстрированы прохождение отряда ракетных катеров, имитация ракетного удара, выполнение кораблями артиллерийских и торпедных стрельб, поиск подводной лодки условного противника, а также освобождение судна, захваченного пиратами, и другие элементы боевой подготовки.

В общей сложности в мероприятии приняли участие свыше 1.5 тыс. военнослужащих Балтийского флота, было задействовано 20 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более 15 единиц военной техники береговых войск.

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