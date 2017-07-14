14.07.2017 (15:17)

Все экипажи вертолетов, задействованные в летно-тактическом учении в горах Северной Осетии, вернулись на аэродром базирования

В Ставропольском крае завершилось летно-тактическое учение (ЛТУ) отдельного вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). В учении приняло участие более 50 летчиков, было задействовано свыше 20 вертолетов, среди которых транспортно-боевые Ми-8АМТШ, транспортно-штурмовые Ми-35М и ударные Ми-28Н.

Экипажи отработали задачи перебазирования на аэродромы в сложных географических и метеоусловиях, высадку тактического воздушного десанта на высокогорные площадки, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного противника из штатных систем пушечного и ракетного вооружения.

Более 200 специалистов аэродромно-технического обеспечения, принимавших участие в учении, получили практический опыт в организации полетов и обслуживании новых образцов летной техники.

Практическое использование новейших образцов техники в ходе ЛТУ показало достаточную подготовленность летного и инженерно-технического состава, который прошел профессиональную переподготовку на предприятиях-изготовителях, в учебных центрах ВВС, а также в пунктах постоянной дислокации.

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