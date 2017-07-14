14.07.2017 (14:46)

В Севастополе проходят торжества, посвященные 50-летию Средиземноморской эскадры ВМФ России

Сегодня в Севастополе проходят торжества, посвященные 50-летию со дня основания 5-й оперативной эскадры (ОПЭСК) Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море, которая более двух десятилетий играла важную роль в поддержании баланса сил и стабильности в средиземноморском регионе.

Торжественные мероприятия начались на Минной стенке, с которой с 1967 по 1992 год выходили корабли, выполняющие задачи в составе эскадры. Экипажи современных кораблей Черноморского флота и ветераны возложили цветы к памятному знаку 5-й ОПЭСК, расположенному у причальной стенки и приняли участие в молебне в храме Архистратига Михаила. Затем ветераны почтили память первого командира эскадры вице-адмирала Бориса Петрова, похороненного в Севастополе на мемориальном кладбище Коммунаров.

Мероприятия, посвященные 50-летию Средиземноморской эскадры, завершились проведением торжественного собрания и концертом, которые прошли в Севастопольском Доме офицеров флота.

В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ России от 14 июля 2017 года установлена памятная дата Военно-Морского Флота — День образования 5-й Средиземноморской эскадры, который будет отмечаться ежегодно 14 июля.

Справочно:

5-я (Средиземноморская) оперативная эскадра кораблей ВМФ СССР — объединение кораблей, сформированное 14 июля 1967 года, предназначалось для решения задач на Средиземноморском театре военных действий. Расформировано 31 декабря 1992 года.

В марте 2013 года было принято решение о создании постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. С 1 июня 2013 года соединение приступило к выполнению поставленных перед ним задач в Средиземноморском регионе.

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