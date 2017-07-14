14.07.2017 (14:08)

Россия разработала в Южной Осетии миротворческий формат, доказавший высочайшую эффективность

Россия разработала уникальный миротворческий формат, который доказал эффективность в Южной Осетии и Приднестровье, и был признан удачным ОБСЕ. Об этом сегодня сообщил посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов.

По его словам, люди, которые стояли у истоков миротворческой операции и политического урегулирования грузино-югоосетинского конфликта, проявили политическую дальновидность и заложили правовые основы дальнейшей деятельности миротворческого контингента.

«Надо сказать, что первопроходцем на этом тяжелом пути миротворчества был Сергей Кужугетович Шойгу. Миротворцы прошли тяжелый путь и с достоинством выполнили поставленную задачу... В 2004 году к власти в Грузии пришел Саакашвили и поставил своей целью слом переговорного формата, миротворческого формата, который не позволил провести российский контингент», – сказал Марат Кулахметов.

«Не мы развязали агрессию в 2008 году, но, можно сказать, это признано, по своему формату операция была уникальна тем, что в миротворческом контингенте были конфликтующие стороны. И она была успешна. И это констатировали европейцы, миссия ОБСЕ, которая присутствовала в зоне грузино-югоосетинского конфликта», – продолжил он. По его словам, такой формат на постсоветском пространстве был оптимальным решением, такой же формат до сих пор эффективно действует в Приднестровье.

По словам посла, грузинская агрессия в августе 2008 года перечеркнула мир, который существовал в течение столь длительного периода. «Не мы это сделали. Миротворцы в полном объеме выполнили задачу, к сожалению, порой и ценой своей жизни», - отметил посол.

«Но если политическое руководство одной из сторон принимает решение на слом, а это решение было принято в Тбилиси, руководство Грузии поставило задачу о выходе воинского контингента грузинской части из состава смешанных сил. Конечно, ответственность тогда лежала непосредственно на Тбилиси. Это признано, все это знают и понимают», – заключил он.

Справочно:

Марат Минюрович Кулахметов – российский военачальник и дипломат, генерал-майор. С 23 мая указом Президента РФ назначен Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Южной Осетии. Сменил на этом посту Эльбруса Каргиева, который возглавлял посольство с момента его создания в октябре 2008 года. С 2004-2008 гг. Кулахметов был командующим смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-югоосетинского конфликта, был советником министра иностранных дел РФ, имел ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Российские миротворцы вошли в Южную Осетию 14 июля 1992 года в соответствии с Дагомысским соглашением для урегулирования конфликта между Грузией и Южной Осетией. Вместе с российскими военными в состав миротворческой миссии вошли североосетинский и грузинский батальоны.

В соответствии с этим же соглашением была сформирована Смешанная контрольная комиссия. Ее возглавили три сопредседателя - член правительства, председатель ГКЧС (Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) России Сергей Шойгу, член Госсовета, министр обороны Грузии Тенгиз Китовани и председатель совета министров Северной Осетии Сергей Хетагуров. Комиссия обеспечивала контроль за прекращением огня, выводом вооруженных формирований, роспуском сил самообороны, режим безопасности в зоне конфликта.

Миротворцы выполняли миссию до августа 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, после чего Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военные. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, в 2009 году в стране была сформирована 4-я российская военная база.

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