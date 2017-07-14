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14.07.2017 (12:03)

Комплексная тренировка по радиоэлектронной борьбе началась в Восточном военном округе

Соединения, воинские части и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), связи и радиотехнических войск Восточного военного округа (ВВО) приступили к отработке практических задач в ходе комплексной тренировки по РЭБ.

В рамках учебных мероприятий военнослужащие совершенствуют навыки в местоопределении и подавлении радиоэлектронных средств условного противника, использующих сложные виды сигналов. Кроме того, на специализированных полигонах развернуты посты и комплексы РЭБ личный состав которых на практике осуществляет прикрытие войск и объектов инфраструктуры округа от воздушной и наземной радиолокационных разведок.

Эффективность работы расчетов и экипажей подразделений РЭБ оценивают операторы полевых и стационарных узлов связи и постов радиотехнических войск округа.

Всего к комплексной тренировке принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано до 50 единиц специальной техники, в том числе и современные комплексы РЭБ «Красуха-2О», «Красуха-4С», «Борисоглебск-2», «Ртуть» и ряда других современных систем.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ , Сухопутные войска , Специальная подготовка
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