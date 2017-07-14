14.07.2017 (11:00)

Противолодочные корабли «Ейск» и «Поворино» ЧФ отработали поиск субмарины условного противника, роль которой выполняла подлодка «Старый Оскол»

На завершающем этапе мероприятий проверки боевой готовности сил Черноморского флота экипаж фрегата «Адмирал Григорович» выполнил артиллерийскую стрельбу по мишенной позиции на берегу, а противолодочные корабли «Ейск» и «Поворино» вели огонь по мишени, имитирующей морскую цель, а также отработали поиск субмарины условного противника, роль которой выполняла подлодка «Старый Оскол».

В это же время тренировку по оказанию помощи аварийному кораблю провели экипажи специализированных спасательных судов, отработав вопросы по эвакуации «пострадавших» и оказанию им медицинской помощи.

Для оперативной оценки действий сил Черноморского флота в ходе проверки боевой готовности использовались беспилотные летательные аппараты.

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