14.07.2017 (10:30)

Военные связисты ЦВО отработали защиту от радиоподавления в ходе учения на Южном Урале

Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) отработали защиту каналов от радиоподавления условного противника в ходе учения в Челябинской области.

Военнослужащим предстояло выдвинутся в назначенный район и создать систему управления подразделениями, действующими на удалении друг от друга в несколько сотен километров. Расчеты отработали нормативы по развертыванию полевых узлов связи, провели обмен данными между абонентами.

В ходе учения были задействованы новейшие мобильные спутниковые станции «Ладья», поступившие в войска округа в текущем году. Преимущества новой техники в высокой помехозащищенности, незначительной массе, простоте в развертывании и эксплуатации.

Устойчивость созданной системы была проверена в условиях воздействия комплексов радиоэлектронной борьбы, экипажи которых проводили атаки и ставили помехи в радиосетях.

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