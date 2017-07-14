14.07.2017 (10:30)
Военные связисты ЦВО отработали защиту от радиоподавления в ходе учения на Южном Урале
Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) отработали защиту каналов от радиоподавления условного противника в ходе учения в Челябинской области.
Военнослужащим предстояло выдвинутся в назначенный район и создать систему управления подразделениями, действующими на удалении друг от друга в несколько сотен километров. Расчеты отработали нормативы по развертыванию полевых узлов связи, провели обмен данными между абонентами.
В ходе учения были задействованы новейшие мобильные спутниковые станции «Ладья», поступившие в войска округа в текущем году. Преимущества новой техники в высокой помехозащищенности, незначительной массе, простоте в развертывании и эксплуатации.
Устойчивость созданной системы была проверена в условиях воздействия комплексов радиоэлектронной борьбы, экипажи которых проводили атаки и ставили помехи в радиосетях.