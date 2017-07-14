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14.07.2017 (09:57)

Подразделения МТО и военные инженеры ВВО возвели дамбу и создали специальный водоем в Приамурье

В Амурской области военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) и инженерные подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе специального совместного учения возвели дамбу и создали искусственное водоем для проведения занятий.

Работы проводились в течение недели на полигоне Трехречье.

Для сооружения дамбы было сделано около 800 рейсов груженых песком и гравием КамАЗов. Для проведения инженерных работ были задействованы экскаваторы и другая специальная военная техника количеством более 15 единиц.

На вновь сооруженном водоеме будут проводиться специальные учения по преодолению водных преград подразделениями Приамурского объединения ВВО при ведении различных видов боя. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , МТО , Восточный военный округ , Инженерные войска
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