14.07.2017 (11:39)

Минобороны России публикует на официальном сайте уникальные документы начала проведения первой миротворческой операции в новейшей истории России

http://ossetia1992.mil.ru

На официальном сайте Минобороны России к 25-й годовщине со дня начала первой в истории миротворческой операции российских Вооруженных Сил опубликованы уникальные архивные документы по урегулированию грузино-осетинского конфликта на территории Южной Осетии в 1991-1993 гг.

В интернет-приложении пользователи официального сайта Минобороны России смогут ознакомиться с уникальными подборкой документальных свидетельств о ходе сложнейшего процесса урегулирования Юго-осетинского конфликта .

Среди опубликованных документов – докладные записки, ежедневные оперативные сводки, доклады, справки, протоколы заседаний комиссий, переписка должностных лиц, которые помогут объективно оценить непростую обстановку на южных рубежах нашей страны в начале 90-х годов прошлого века, и ответить на вопрос о необходимости начала первой в новейшей истории Российской Федерации миротворческой операции.

Так, вниманию пользователей представлены распоряжение Правительства Российской Федерации об оказании помощи беженцам на территории Северной Осетии, распоряжение вице-президента Российской Федерации создании комиссии по изучению положения в Северной и Южной Осетии, копии первых отчетов о работе смешанной контрольной комиссии (СКК), которую возглавлял Сергей Шойгу, копии решений СКК о конкретных мерах по стабилизации обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта.

Немалый интерес вызовет, например, копия отчета начальника инспекции КГЧС России С.Кудинова, из которого ясно, что всего за две недели июня 1992 года беженцам, находящимся на территории Северной Осетии, правительством Российской Федерации было выделено значительное количество материальной, продовольственной и финансовой помощи.

Особую историческую ценность представляет докладная записка группы депутатов Российской Федерации, подготовленная по итогах их поездки в Северную и Южную Осетию для ознакомления с результатами работы по урегулированию конфликта. Документ был подписан в августе 1992 года народными депутатами М. Арутюновым, В Линьковой, В. Шейнисом

Проект подготовлен совместно с Центральным архивом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.



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