15.07.2017 (09:00)

Более 3 тыс. юношей из Приангарья отправлены в войска по итогам весеннего призыва

Военные комиссариаты Иркутской области полностью исполнили план по призыву в рамках весенней кампании. По итогам кампании отправлено в войска более 3 тысяч граждан.

Все призывники на сборных пунктах были обеспечены обмундированием, им выдали сим-карты и банковские карты.

В целом подлежало призыву в этом году 13,1 тыс. человек, из них 7 тыс. получили отсрочку (в том числе 5,6 тыс. - по учебе), освобождены от службы - 1,9 тыс. человек.

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