14.07.2017 (08:01)

Тральщик Тихоокеанского флота нейтрализовал условную минную опасность

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигонах, расположенных в акватории залива Петра Великого, тральщик соединения кораблей охраны водного района отработал действия по противоминному обеспечению развёртывания подводных лодок Тихоокеанского флота из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия.

Во время выхода в море экипаж корабля успешно отработал задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, перекрыв установленные нормативы. Тихоокеанцы провели учение по проводке подводной лодки «Усть-Большерецк» за тралами и форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих, донных и якорных мин с условным применением шнуровых зарядов. В ходе ведения поиска и траления в заданном квадрате экипажем корабля были успешно обнаружены и уничтожены все учебные мины.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице