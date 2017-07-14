14.07.2017 (01:15)

В Восточной части Финского залива прошла первая тренировка боевых кораблей ВМФ, принимающих участие в Главном Военно-Морском параде в Санкт-Петербурге.

В назначенном районе Восточной части Финского залива проведена первая тренировка на открытой воде боевых кораблей ВМФ, принимающих участие в Главном Военно-Морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля.

В тренировке приняли участие около 15 кораблей основных классов, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". В ходе тренировки корабли отработали элементы взаимного маневрирования, движения в строю кильватера. Проверялись действия корабельных расчетов "Главный командный пункт корабля - Боевой информационный пост - Штурман", знания вахтенными офицерами и штурманскими специалистами навигационных особенностей района плавания. Также, отрабатывались вопросы организации связи между кораблями.



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