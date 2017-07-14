14.07.2017 (00:01)

14 июля исполнилось 25 лет с начала проведения первой российской миротворческой операции в зоне грузино-осетинского конфликта

В этот день в 1992 году на основании Соглашения об основных принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, подписанного главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии, в зону противостояния вошли российские миротворцы в составе Смешанных сил по поддержанию мира, в которые на паритетной основе также входили два национальных батальона, представляющих осетинскую и грузинскую стороны».

Успешный опыт миротворческой операции, которой руководил нынешний министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, был в дальнейшем успешно использован в урегулировании других конфликтов.

Эта операция по своей эффективности считается одной из самых успешных миротворческих миссий в мире, в результате которой десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни.

Российские миротворцы остановили кровопролитие, предотвратив развитие гуманитарной катастрофы и гибель мирного населения.



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