14.07.2017 (00:15)
Командование РВСН проводит внезапную проверку Барнаульской ракетной дивизии
Комиссией командования Ракетных войск стратегического назначения проводится внезапная проверка состояния боевой готовности и боевого дежурства Барнаульского ракетного соединения.
Особое внимание комиссией будет уделено вопросам готовности дежурных сил соединения и ракетных полков к выполнению задач по предназначению, состоится практическая отработка мероприятий по выводу подразделений ракетных полков на полевые позиции.
Боевые расчеты отработают множество задач и вводных, в том числе технических, ракетные дивизионы выполнят маневренные действия с преодолением участков условного заражения местности.
Планируется выполнение учебной задачи по проведению условного пуска ракет.
Проверка продлится до конца недели. В дальнейшем практика внезапных проверок боеготовности и состояния боевого дежурства соединений РВСН будет продолжена.