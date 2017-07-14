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14.07.2017 (00:15)

Командование РВСН проводит внезапную проверку Барнаульской ракетной дивизии

Комиссией командования Ракетных войск стратегического назначения проводится внезапная проверка состояния боевой готовности и боевого дежурства Барнаульского ракетного соединения.

Особое внимание комиссией будет уделено вопросам готовности дежурных сил соединения и ракетных полков к выполнению задач по предназначению, состоится практическая отработка мероприятий по выводу подразделений ракетных полков на полевые позиции.

Боевые расчеты отработают множество задач и вводных, в том числе технических, ракетные дивизионы выполнят маневренные действия  с преодолением участков условного заражения местности.

Планируется выполнение учебной задачи по проведению условного  пуска ракет.

Проверка продлится до конца недели. В дальнейшем практика внезапных проверок боеготовности и состояния боевого дежурства соединений РВСН будет продолжена.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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