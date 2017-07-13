Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

13.07.2017 (22:35)

В ЦВО завершился чемпионат по военно-прикладному плаванию

12 июля в первый соревновательный день военнослужащие состязались в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в обмундировании с привязанными к поясу сапогами и макетом автомата Калашникова весом 4 кг, а также в эстафете 4х50 метров вольным стилем.

13 июля судейская бригада оценивала ныряние в длину и комбинированную эстафету 4х50 метров. В нырянии в длину от спортсменов требовалась максимальная задержка дыхания во время плавания под водой.

По итогам чемпионата сильнейшими стали военнослужащие из Екатеринбурга, второе место заняли спортсмены из Новосибирска, третье – из Тольятти.

– Уровень подготовки спортсменов очень высок – половина участников выполнили и перевыполнили нормативы в дисциплине «ныряние в длину». Сильнейшие спортсмены войдут сборную команду ЦВО и представят округ на чемпионате Вооруженных Сил России, который пройдет осенью в Санкт-Петербурге, – прокомментирова старший тренер филиала Клуба по военно-прикладным видам спорта Сергей Лемехов.

Центральный спортивный клуб Армии
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false