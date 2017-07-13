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13.07.2017 (22:29)

Около тысячи юнармейцев сыграют в финале игры "Победа"

Около тысячи юнармейцев сыграют в финале игры "Победа" в подмосковном парке "Патриот" 15-19 августа, заявил начальник главного штаба детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" Дмитрий Труненков.

 "С 15 по 19 августа планируется приезд на игру "Победа" в парк "Патриот" около тысячи человек со всех региональных отделений "Юнармии", - сказал Труненков журналистам.

 По его словам, в парке этим летом открылся первый юнармейский лагерь.

 "Планируется, что он будет работать до октября. Возможно, что он станет круглогодичным", - добавил Труненков.

 Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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