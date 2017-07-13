13.07.2017 (22:22)

Отряд юнармейцев Севастополя пополнится до 3,5 тысяч человек в сентябре

Численность юнармейцев Севастополя вырастет с 2,5 до 3,5 тысяч в сентябре, когда состоится торжественное посвящение тясячи молодых людей, заявил начальник главного штаба детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" Дмитрий Труненков.

"В Севастополе сегодня уже более 2,5 тысячи юнармейцев. В сентябре, когда начнется учебный год, планируется расширение. Уже поданы более тысячи заявок на вступление в ряды Юнармии. В Севастополе, в Крыму силён дух патриотизма, здесь чтят традиции наших предков", - сказал Труненков журналистам.

По его словам, долгое время в России не занимались патриотическим воспитанием молодёжи, поэтому появление юнармейского движения юноши и девушки восприняли с воодушевлением.

"Каждый день мы получаем огромное количество заявок, видим огромный интерес ребят к военно-прикладным видам спорта, изучению истории, географии. Ребята очень хотят участвовать в различных соревнованиях и ждут запуск юнармейских летних лагерей", - добавил Труненков.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России.



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