13.07.2017 (22:15)

Открылась очередная смена военно-патриотического лагеря «Патриот Зауралья»

Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Курганской области по организационной работе Людмила Танатова приняла участие в открытии второй смены военно-патриотического лагеря «Патриот Зауралья» имени четырежды Героя Советского Союза, маршала Георгия Жукова. Его учредители – Правительство Курганской области и Российское военно-историческое общество.

Заместитель губернатора области по социальной политике Александр Карпов пожелал юным патриотам не только отдохнуть, но и провести время с пользой:

– Этот лагерь собрал тех, кто действительно неравнодушен к судьбе своей страны, кто хочет знать её историю, освоить и закрепить навыки военного дела, посвятить себя служению Отечеству. Ваша смена – «кадетская». Это значит, каждый из вас уже сделал свой выбор, каждый из вас уже встал на путь служения своей стране и своему народу. Вы прошли серьезную моральную и физическую подготовку, программа лагеря поможет вам подняться на совершенно новый уровень. Вы освоите новые виды спорта. Получите новые знания и навыки. Думаю, что к концу смены мы увидим вас совершенно другими - возмужавшими и окрепшими, - отметил вице-губернатор.

Также участие в торжественном открытии приняли депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Ильтяков, полномочный представитель губернатора по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов, представители силовых структур. Владимир Усманов подчеркнул, что ребята должны сохранить память о своих дедах, победивших фашистскую Германию, их жизненным девизом должны стать слова: «Россия – наша Родина, и защищать ее нам».

В этом году почувствовать себя настоящими защитниками Родины за три смены смогут около 400 юных зауральцев. На вторую смену «Юный пограничник» съехались кадеты от 12 до 17 лет. На церемонии открытия каждая застава, на которые делятся ребята вместо отрядов, вместе со своими командирами – курсантами Курганского пограничного института ФСБ РФ - исполнили Гимн России и принесли клятву. А после, затаив дыхание, следили за показательными выступлениями отряда ОМОНа и кинологов.

На третью смену в военно-патриотический лагерь соберутся юнармейцы. В течение 14 дней ребят ждут занятия по физической, строевой, огневой, тактической, медицинской и парашютно-десантной подготовке. Подросткам предстоит также освоить основы радиационной и химической защиты, военной истории России, традиций юнармейского движения, казачества, поисковых работ. Помогать им в этом будут специалисты различных ведомств. Уже второй год занятия с участниками смен военно-патриотического лагеря проводят сотрудники прокуратуры, МЧС, МВД, военного комиссариата, поискового, юнармейского, кадетского и казачьего движений, Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Курганской и Тюменской областям, преподаватели и курсанты Курганского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации



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