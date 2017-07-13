13.07.2017 (21:59)

Студенческие отряды примут участие в строительстве кадетского корпуса в Карелии

Десять студенческих строительных отрядов из разных регионов России прибыли в Республику Карелия, чтобы принять участие в строительстве объектов нового Петрозаводского Президентского кадетского училища.

Сегодня более 130-ти участников проекта приступили к строительным работам на площадках военного городка. Под руководством специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВСК) студенты будут работать малярами, штукатурами, плотниками, каменщиками, монтажниками стеновых панелей.

Для участия в масштабном строительстве студенты из разных отрядов объединились в проект «Межрегиональная студенческая стройка» под названием «Сампо» (в карело-финской мифологии волшебный предмет, источник счастья, благополучия и изобилия).

Специалисты ВСК познакомят студентов со всеми аспектами большой стройки, особенностями проектов, оформлением технической и финансовой документации, правильной организации производственного процесса.

За два месяца работы многие из ребят смогут получить свой первый разряд по специальности или повысить квалификацию.

Юноши и девушки официально устроены на работу и получают достойную зарплату, кроме того, обеспечены трехразовым питанием и рабочей одеждой. Практические знания и навыки, которые они получат на площадке, пригодятся и для успешной учебы и дальнейшего трудоустройства.

Уже к 1-му сентября в кадетский корпус заедут его первые воспитанники. В настоящее время завершается строительство трехэтажной столовой на 900 человек и трех трехэтажных общежитий вместимостью по 120 человек каждое. Также будут построены двухэтажный спортивных комплекс, ледовый каток, бассейн и электронный тир.

На базе корпуса будут оборудованы специальные классы по физике, химии, биологии, которые оснастят новейшими приборами для проведения опытных работ, а также будет создана лаборатория инновационного развития.



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