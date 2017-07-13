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13.07.2017 (21:42)

Завтра военнослужащие Национального центра управления обороной РФ примут участие в спортивном семейном празднике

Завтра на базе спортивного комплекса «Искра» на берегу реки Яуза состоится спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья!», в котором примут участие более 50 семей военнослужащих Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Культурно-спортивное мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей, нормализацию служебно-личностных отношений, снятие социальной напряженности, а также повышение интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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