13.07.2017 (21:42)
Завтра военнослужащие Национального центра управления обороной РФ примут участие в спортивном семейном празднике
Завтра на базе спортивного комплекса «Искра» на берегу реки Яуза состоится спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья!», в котором примут участие более 50 семей военнослужащих Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Культурно-спортивное мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей, нормализацию служебно-личностных отношений, снятие социальной напряженности, а также повышение интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.