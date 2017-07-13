13.07.2017 (20:00)

Врид директора ДИО Минобороны России Михаил Сапунов провел рабочее совещание с вице-губернатором Краснодарского края Сергеем Усенко

Временно исполняющий должность директора Департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны России Михаил Сапунов провел рабочее совещание с вице-губернатором Краснодарского края Сергеем Усенко посвященное вопросам оптимизации управления имущественными комплексами военного ведомства России.

В ходе встречи должностные лица обсудили ряд вопросов связанных с передачей в муниципальную собственность Краснодарского края объектов недвижимости, имеющих потенциал для развития социальной инфраструктуры региона.

«Все решения по управлению имущественным комплексом Вооруженных Сил Российской Федерации принимаются с точки зрения баланса интересов в области обороноспособности и жизнедеятельности административно-хозяйственных образований», - подчеркнул Михаил Сапунов.

Михаил Сапунов также добавил, что руководство Минобороны России открыто к диалогам с муниципальными и региональными администрациями, готово к выработке консолидированных решений и консультациям по всем возникающим имущественным вопросам.



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