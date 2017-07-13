13.07.2017 (19:51)

В Калужской области захоронены 195 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня в Барятинском районе Калужской области на мемориале «Высота 269,8 — Зайцева гора» состоялась церемония захоронения останков 195 советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки были найдены участниками межрегиональной поисковой экспедиции «Западный фронт-4».

В масштабных поисковых работах, организованных ООД «Поисковое движение России» совместно с Министерством обороны Российской Федерации и правительством Калужской области, приняли участие более 230 поисковиков из 17 регионов России и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

«Поисковые работы в этом районе в рамках проекта «Западный фронт» проводятся уже четыре года. Первая экспедиция состоялась в 2014 году, и с тех пор мы ежегодно возвращаемся в окрестности Зайцевой горы искать не захороненных защитников Отечества. Всего за четыре года работы в этом районе найдены и с воинскими почестями захоронены останки более 600 советских солдат и офицеров. Но работы осталось еще немало, поэтому в следующем году мы планируем очередную экспедицию», — сообщил начальник Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

У семи найденных советских воинов были при себе солдатские медальоны. Одна капсула оказалась пуста, три медальона находятся на экспертизе, еще три уже прочитаны и помогли опознать защитников Отечества:

- Павел Семенович Белопашанцев 1904 года рождения, уроженец города Свердловска. Боец был призван на фронт в 1941 году, а с апреля 1942 года числился пропавшим без вести. Родственники защитника Отечества уже найдены, ведется подготовка документов для отправки бойца на малую родину — в Екатеринбург.

- Султан Саитгараев 1911 года рождения, был призван из Татарской АССР и числился пропавшим без вести с июня 1942 года. Его семью также удалось оперативно разыскать. К сожалению, родная дочь бойца не дожила до этого дня, поэтому о судьбе деда поисковики сообщили внукам красноармейца.

- Дмитрий Федорович Филиппов, сержант, уроженец Орловской области. Его родные приняли участие в церемонии захоронения.

Кроме того, по фрагментам документов удалось опознать еще одного бойца — красноармейца Тажибая Нуркушева из Казахской АССР, а по подписанной ложке погибшую девушку — Марусю Жукову.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице