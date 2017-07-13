13.07.2017 (19:36)

На островах Финского залива завершилась ежегодная экспедиция «Гогланд»

Завершилась 5-я ежегодная комплексная экспедиция «Гогланд» на Внешние острова Финского залива. Участники экспедиции – группы Экспедиционного центра Минобороны России и Русского географического общества (РГО) – осуществили поисковые и экологические работы. Об этом сообщил начальник Экспедиционного центра Минобороны России Евгений Бинюков.

В ходе поисковых работ были обнаружены: зенитное орудие «Flak 18» калибра 88 мм и пункт управления огнем зенитной артиллерией, установленные на острове армией вермахта в 1942 году. При выполнении экологических работ собрано около 20 тонн металлолома, накопившегося за годы войны и послевоенные годы на островах, очищено около 50 тыс. кв. м лесной территории от бытового мусора.

Одновременно с поисковыми и экологическими работами на островах Экспедиционным центром Минобороны России совместно с Центром подводных исследований РГО проведено гидроакустическое обследование в акватории Внешних островов Финского залива.

Проведен мониторинг состояния корпуса фрегата «Олег» и оценка возможности подъема предметов корабельной церкви, а также подъема артефактов для идентификации другого парусного транспортного судна ХIХ века (объект «Гогланд-6»).

Экспедиционным центром Минобороны России впервые в состав экспедиции были включены представители Юнармии из Тюменской и Ленинградской областей. Юнармейцы принимали участие в поисковых и экологических работах экспедиции.

У памятника погибшему в 1943 году экипажу самолета ПЕ-2 проведена торжественная церемония принятия в ряды Юнармии новых членов. Представители Экспедиционного центра Минобороны России организовали для юнармейцев занятия по разбитию палаточного лагеря, а также пешие экскурсии по островам Гогланд и Большой Тютерс.

Силами Западного военного округа было перевезено на острова: Гогланд, Большой Тютерс, Соммерс и Сескар более 50 участников экспедиции и около10 тонн снаряжения.



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