13.07.2017 (18:22)

В проверке боевой готовности российской военной базы задействовали подразделения вооруженных сил Абхазии

Впервые к мероприятиям, проводимым в рамках проверки боевой готовности подразделений российской военной базы, привлечены военнослужащие вооруженных сил Абхазии.

Сегодня подразделения российской военной в Абхазии были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности, объявленной командующим войсками Южного военного округа (ЮВО).

К мероприятию были привлечены подразделения различных родов войск соединения, задействованы вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ), в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг».

По сигналу на приведение войск в боевую готовность тактические группы российской военной базы в Абхазии получили задачу на совершение маршей в районы общевойсковых полигонов.

Часть подразделений во взаимодействии с силами противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО отработает тактические задачи на морском побережье в районе полигона Нагвалоу. В то же время на горном полигоне Цабал пройдет тактическое учение с боевой стрельбой, в котором примут участие мотострелковая тактическая группа с приданными подразделениями артиллерии.

Контроль выполнения задач проверки боевой готовности осуществляет комплексная комиссия штаба военного округа. Особое внимание командующий войсками ЮВО поручил обратить на выполнение учебно-боевых задач разведывательными ударными контурами.

В розыгрыше тактических эпизодов учения примут участие подразделения вооруженных сил Абхазии.

Целью проводимых мероприятий является оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений соединения. К проверке боевой готовности привлечено около тысячи военнослужащих, задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

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