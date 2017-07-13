13.07.2017 (18:03)

Командующий Северным флотом вручил командиру крейсера «Пётр Великий» орден «За морские заслуги»

Сегодня на Северном флоте (СФ) состоялось заседание Военного совета, в начале которого командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов традиционного вручил государственные награды ряду офицеров.

В числе награждённых – капитан 1 ранга Владислав Малаховский, командир первого орденоносного корабля в современной истории Военно-Морского Флота России – тяжёлого ракетного крейсера «Пётр Великий» (в 2012 году корабль награждён орденом Нахимова). В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности офицер удостоен ордена «За морские заслуги».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечетсвом» II степени был награждён начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань. Его подчинённые не только занимаются аварийно-спасательным обеспечением сил флота, но и проводят уникальные подводно-технические работы на затонувших объектах, таких как американский транспорт «Томас Дональдсон», с борта которого водолазные специалисты ежегодно осуществляют подъем раритетной военной техники времён Великой Отечественной войны.

Также был отмечен вклад в обороноспособность Отечества и других офицеров. В общей сложности государственные награды получили 9 военнослужащих Северного флота.

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