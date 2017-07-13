13.07.2017 (17:34)

Большой десантный корабль «Кондопога» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Большой десантный корабль (БДК) «Кондопога» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил учебно-боевые задачи в полигонах Баренцева моря. Экипаж корабля отработал ведение артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725 по морской и видимой наземной целям. Также боевые расчёты выполнили расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с боевой стрельбой по имитированной воздушной цели.

После выполнения артиллерийских упражнений экипаж БДК «Кондопога» провёл учение по организации минных постановок, а также отработал вопросы противодиверсионной обороны при стоянке на незащищённом рейде.

Все боевые упражнения носили плановый характер и были выполнены в рамках подготовки экипажа к предъявлению задач курса боевой подготовки.

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