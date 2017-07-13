13.07.2017 (17:18)

Замкомандующего Северным флотом рассказал «Красной звезде» об итогах сбор-похода кораблей в Арктику

Заместитель командующего Северным флотом (СФ) вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда» подвел итоги сбор-похода кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Арктику.

В частности, Виктор Соколов анализирует результаты работы экипажей кораблей, которые отработали, в частности, способы противоминного обеспечения сил флота и высадки морского десанта в условиях Заполярья.

В пятничном номере также приведены результаты второго этапа всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо-2017», в ходе которого горные подразделения Вооруженных Сил завершили шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса, и о подготовке команды ВКС России к участию в международном этапе конкурса «Авиадартс» АрМИ-2017, который впервые пройдет в Китае.

«Красная звезда» сообщит о пресс-конференции Российской кинологической федерации с участием начальника Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России генерал-майора Владимира Головачева. Речь шла о проведении кинологического конкурса «Верный друг» АрМИ-2017.

Издание публикует материал о событиях в Южной Осетии 25-летней давности, посвященный миссии российских «голубых касок», которая помогла спасти тысячи жизней.

Помимо этого «Красная звезда» продолжает публикацию инфографики «Вооруженные силы России за неделю» - проект, реализуемый совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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