13.07.2017 (16:33)

Расчеты модернизированных ЗРС С-300 Западного военного округа уничтожили условных нарушителей воздушной границы в Калининградской области

На одном из полигонов в Калининградской области прошло тактическое учение с зенитными подразделениями Западного военного округа по охране воздушного пространства.

Расчетами модернизированных ЗРС С-300 были отработаны действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполняла пара истребителей Су-30 СМ.

Находясь на марше, зенитчики отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В назначенном районе военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию зенитных ракетных комплексов С-300, а также поиску, классификации и сопровождению целей.

В завершение учения расчетами ЗРК С-300 были проведены электронные пуски ракет.

Все воздушные цели условного противника были уничтожены.

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