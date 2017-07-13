Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

13.07.2017 (16:33)

Расчеты модернизированных ЗРС С-300 Западного военного округа уничтожили условных нарушителей воздушной границы в Калининградской области

На одном из полигонов в Калининградской области прошло тактическое учение с зенитными подразделениями Западного военного округа по охране воздушного пространства.

Расчетами модернизированных ЗРС С-300 были отработаны действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполняла пара истребителей Су-30 СМ.

Находясь на марше, зенитчики отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В назначенном районе военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию зенитных ракетных комплексов С-300, а также поиску, классификации и сопровождению целей.

В завершение учения расчетами ЗРК С-300 были проведены электронные пуски ракет.  

Все воздушные цели условного противника были уничтожены.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Учения , ПВО , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false