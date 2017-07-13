13.07.2017 (16:13)

Первый в России именной вертолет прилетел более 1 тыс. км, чтобы принять участие в Дне памяти полковника Хабибуллина

Первый в России именной вертолет «Ряфагать Хабибуллин» пролетел более 1 тыс. км. из Краснодарского края в Ульяновскую область для участия в Дне памяти Героя России, погибшего в Сирии при исполнении служебных обязанностей.

Вертолет приземлился в 8.30 по местному времени в селении Вязовый Гай рядом с кладбищем, где похоронен полковник Р. Хабибуллин.

Сегодня в селе состоялся торжественный митинг и открытие бюста Героя России. Во время митинга состоялся облет села 4 вертолетами Сызранского высшего военно-авиационного училища летчиков, в котором учился Хабибуллин. В селе также состоялся фестиваль патриотической песни, туристический слет молодежи и межрегиональный турнир по мини-футболу памяти Героя РФ полковника Хабибуллина.

В мероприятиях приняли участие представители главного командования Воздушно-космических сил и правительства Ульяновской области, руководители органов местного самоуправления, сослуживцы полковника Хабибуллина, курсанты Сызранского высшего военно-авиационного училища летчиков, представители ветеранских и общественных организаций, жители и гости региона.

Это первый именной вертолет в Воздушно-космических силах, который поступил в июле на вооружение полка армейской авиации, которым командовал полковник Р.Хабибуллин. Модификация вертолета – Ми-8АМТШ.

Справочно:

8 июля 2016 года российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета (одной из модификаций вертолета Ми-24)..

В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано.

Указом президента Российской Федерации от 28 июля 2016 г. № 382 за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковнику Ряфагату Махмутовичу Хабибуллину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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