13.07.2017 (16:10)

Около 140 тысяч школьников вступили в «Юнармию» по всей России

Около 140 тысяч школьников вступили в детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» по всей России, сообщил статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков на встрече с юнармейцами в Севастополе.

«Армия из мальчишек и девчонок у нас уже большая, достойная. Нам сегодня есть, что обсуждать, мы можем строить планы на будущее», — подчеркнул Николай Панков в беседе с ребятами.

Замминистра особо отметил, что встреча в Севастополе неслучайна, так как этот город –– особый.

«Город воинской, морской славы, город славных русских моряков. Замечательная история и традиции. Здесь все пропитано патриотизмом. Мы полагаем, что сегодня в Севастополе, наверное, самый боевой юнармейский отряд», — заявил Николай Панков.

Замглавы военного ведомства рассказал, что Минобороны России предложило отделениям «Юнармии» вести летопись своей деятельности.

«Ваши дела не должны кануть в лету. Мне кажется, что будет очень правильно, если в севастопольском региональном отделении и во всех отделениях «Юнармии» появятся летописи юнармейского движения. Это будет нужно и для современников, и для потомков», –– пояснил Николай Панков.

Также он вручил сертификат на оборудование штаба движения в Севастополе.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 год по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу при поддержке главы государства Владимира Путина.

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