13.07.2017 (15:57)
Спецназ ВВО с воздуха зачистил зону высадки десанта в ходе учения в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прошло тактико-специальное учение с военнослужащими соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) по ведению огня с борта транспортно-боевого вертолета.
В ходе практической части мероприятия разведчики отработали задачи по подавлению огневых позиций условного противника с воздуха с целью зачистки зоны высадки основных подразделений.
Для эффективного ведения огня военнослужащие учитывали поправки на высоту полета, скорость и направление ветра.
Для усложнения выполнения задачи летчики вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» постоянно меняли высоту полета от 50 до 250 м на скорости около 120 км/ч.
При выполнении тактических заданий военнослужащие соединения специального назначения применяли штатное стрелковое оружие, в том числе пулеметы Калашникова.