13.07.2017 (15:57)

Спецназ ВВО с воздуха зачистил зону высадки десанта в ходе учения в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошло тактико-специальное учение с военнослужащими соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) по ведению огня с борта транспортно-боевого вертолета.

В ходе практической части мероприятия разведчики отработали задачи по подавлению огневых позиций условного противника с воздуха с целью зачистки зоны высадки основных подразделений.

Для эффективного ведения огня военнослужащие учитывали поправки на высоту полета, скорость и направление ветра.

Для усложнения выполнения задачи летчики вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» постоянно меняли высоту полета от 50 до 250 м на скорости около 120 км/ч.

При выполнении тактических заданий военнослужащие соединения специального назначения применяли штатное стрелковое оружие, в том числе пулеметы Калашникова.

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