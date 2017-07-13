13.07.2017 (15:42)

Замминистра обороны Юрий Борисов принял участие в мероприятии, посвященном 95-летию генерал-полковника Петра Плешакова

Сегодня на территории Новодевичьего кладбища прошло памятное мероприятие, посвященное памяти Петра Степановича Плешакова – легендарного Министра радиопромышленности СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской Государственных премий, генерал-полковника, участника Великой Отечественной войны. В нем приняли участие заместитель Министра обороны России Юрий Борисов, председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов и другие гости.

Выступая на мероприятии, Юрий Борисов подчеркнул, что «Петр Степанович заложил основы современной противоракетной и противовоздушной обороны, результатами которой мы гордимся до сих пор. Все современные радиосредства, находящиеся на вооружении Российской Армии, в том числе так называемая «ядерная кнопка», являются воплощением идей и труда Петра Степановича».

«Он высоко поднял знамя отечественной радиоэлектроники, и мы обязаны с гордостью нести его дальше», – подытожил Юрий Борисов.

Справочно:

Плешаков Петр Степанович принимал самое активное участие в подготовке ряда важных документов в сфере контроля за вооружениями. Он был одним из ведущих переговорщиков в ходе разработки и согласования Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) от 1972 года.

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