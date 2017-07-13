13.07.2017 (15:24)

В Восточном военном округе выполнили ночные электронные пуски ракет из ОТРК «Искандер»

С расчетами соединения ракетных войск Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, проведено ночное тактическое учение.

Военнослужащие дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в режиме светомаскировки совершили марш на полигон. По прибытии в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию ОТРК, определению данных для ракетной стрельбы, произвели электронные пуски ракет по заданным целям.

Помимо этого, были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время при отсутствии естественного освещения.

Также ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на пусковых позициях, в том числе отразили нападение условных террористов, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков.

Подобные учения направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих при выполнении задач по предназначению в ночное время.

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