Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

13.07.2017 (15:11)

Более 2 тысяч гранатометчиков ВВО приступили к боевым стрельбам на полигонах

На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, Забайкалье, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области приступили к боевым стрельбам более 2 тысяч гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В ходе практических занятий гранатометчики научатся вести разведку, определять установки прицела и поражать различные цели в сложных погодных условиях, в том числе при сильном боковом ветре.

Военнослужащие отрабатывают методы оперативного выдвижения к обнаруженной цели для выхода на дистанцию прицельного огня, элементы маскировки боевой позиции.

Особое внимание при подготовке гранатометчиков уделяется поражению движущихся бронеобъектов первым выстрелом.

Расчеты АГС-17 отрабатывают уничтожение пехоты условного противника по секторам, ведение точечного огня, борьбу со снайперскими парами.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Боевая подготовка , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false