13.07.2017 (15:11)

Более 2 тысяч гранатометчиков ВВО приступили к боевым стрельбам на полигонах

На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, Забайкалье, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области приступили к боевым стрельбам более 2 тысяч гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В ходе практических занятий гранатометчики научатся вести разведку, определять установки прицела и поражать различные цели в сложных погодных условиях, в том числе при сильном боковом ветре.

Военнослужащие отрабатывают методы оперативного выдвижения к обнаруженной цели для выхода на дистанцию прицельного огня, элементы маскировки боевой позиции.

Особое внимание при подготовке гранатометчиков уделяется поражению движущихся бронеобъектов первым выстрелом.

Расчеты АГС-17 отрабатывают уничтожение пехоты условного противника по секторам, ведение точечного огня, борьбу со снайперскими парами.

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