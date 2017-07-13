13.07.2017 (14:44)

В Новороссийском десантно-штурмовом соединении начались занятия по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими по призыву

В десантно-штурмовом соединении ВДВ, дислоцированном в Новороссийске, начался цикл подготовки прибывших военнослужащих по призыву к совершению учебно-тренировочного прыжка с парашютом.

На начальном этапе обучения под руководством командиров и специалистов по воздушно-десантной подготовке военнослужащих учат правилам укладки парашютных систем, подгонки подвесной системы и снаряжения, проводят занятия на тренажерах воздушно-десантного комплекса.

Конечным этапом подготовки десантников станет совершение ими первого прыжка с парашютом без оружия и снаряжения из самолета Ан-2, вертолета Ми-8.

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