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13.07.2017 (14:44)

В Новороссийском десантно-штурмовом соединении начались занятия по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими по призыву

В десантно-штурмовом соединении ВДВ, дислоцированном в Новороссийске, начался цикл подготовки прибывших военнослужащих по призыву к совершению учебно-тренировочного прыжка с парашютом.

На начальном этапе обучения под руководством командиров и специалистов по воздушно-десантной подготовке военнослужащих учат правилам укладки парашютных систем, подгонки подвесной системы и снаряжения, проводят занятия на тренажерах воздушно-десантного комплекса.

Конечным этапом подготовки десантников станет совершение ими первого прыжка с парашютом без оружия и снаряжения из самолета Ан-2, вертолета Ми-8.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Черноморский флот , Военная служба по призыву , Южный военный округ
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