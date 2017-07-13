13.07.2017 (14:15)

Аэродромы ЗВО проверят на защищенность от терактов

Подразделения специального назначения Западного военного округа, имитируя террористов, проверят аэродромы базирования военной авиации на способность противостоять нападению диверсионных отрядов.

В ходе таких проверок будут разыграны десятки возможных вариантов захвата авиатехники, блокирования взлётно-посадочных полос и уничтожения аэродромной инфраструктуры.

Комиссия из округа оценит уровень работы командиров по организации противодиверсионной борьбы и качество действий охранных подразделений. В ночное время занятия пройдут с применением приборов ночного видения.

К тренировкам привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано 400 единиц военной и специальной техники. Учебные мероприятия проходят на аэродромах оперативно-тактической и армейской авиации, базирующейся в Ленинградской, Тверской, Смоленской, Воронежской, Псковской, Калининградской областях и Республике Карелия.

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