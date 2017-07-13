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13.07.2017 (14:08)

Океанографическое судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» завершило деловой заход в порт Джибути

12 июля океанографическое судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский», выполняющее задачи дальнего похода, завершило очередной деловой заход в порт Джибути, где пополнило запасы топлива, воды и продовольствия.

В настоящее время экипаж судна проводит исследования в северо-западной части Индийского океана. Специалисты флотского океанографа проводят сбор сведений для дальнейшей корректуры карт, руководств и пособий для плавания.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышел из Кронштадта 6 апреля. В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна побывал с деловым заходом в портах Княжества Монако и Республики Джибути.

С 13 мая судно находится в Индийском океане, где в настоящее время продолжает плановые исследования.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Визит , Международная деятельность , Балтийский флот , Западный военный округ
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