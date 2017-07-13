13.07.2017 (13:46)

Российские и египетские десантники договорились о проведении первого в сентябре текущего года совместного тактического учения

Российские и египетские десантники в ходе консультаций договорились о проведении в сентябре 2017 года совместного тактического учения на территории Российской Федерации.

Планируемое учение подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта будет проходить на территории России впервые.

В ходе работы на совместных брифингах обсуждались вопросы взаимодействия сторон на предстоящем совместном российско-египетском тактическом учении.

Представители ВДВ России и специалисты парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта согласовали тему и условия проведения совместного мероприятия боевой подготовки.

Несколько рабочих встреч с военными экспертами из Египта российские десантники провели на одном из полигонов ВДВ России, в Краснодарском крае. Там они ознакомились, в частности, с воздушно-десантной подготовкой российских «голубых беретов». После этого коллеги из Египта изъявили желание на учении совершать прыжки только на российских парашютных системах Д-10.

Прием военной делегации Арабской Республики Египет проходил в дружественной атмосфере на территории одной из войсковых частей ВДВ России в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.

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