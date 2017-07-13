13.07.2017 (13:03)

Расчёты «Градов», «Гвоздик» и «Мсты-Б» взяли в огневой мешок условного противника на стрельбах в Подмосковье

Расчёты батарей реактивных систем залпового огня «Град», 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика», 152-мм гаубиц «Мста-Б» в ходе стрельб на полигоне Головеньки в Московской области взяли условного противника в огневой мешок.

Наступление бронетехники условного противника, имитируемой полноразмерными мишенями, было сначала остановлено залповым огнём, который батареи вели с нескольких направлений. Последовательно сосредотачивая и перенося огонь, артиллеристы в кратчайшее время поразили на дистанции от 1,5 до 10 км более 200 целей, обозначавших танки и бронетранспортёры в различных проекциях.

В стрельбах приняли участие более 400 артиллеристов танкового объединения, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

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