13.07.2017 (13:27)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятия по противодействию терроризму. В них приняли участие около 30 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, было задействовано пять единиц военной техники.

По замыслу занятия условное незаконное вооруженное формирование совершило нападение на военно-полевой банк военного городка ОГРВ ПРРМ с целью захвата заложников и хищения денежных средств. При поступлении сигнала о нападении на полевой банк подразделение противодействия терроризму по тревоге выдвинулось к месту возникновения чрезвычайной ситуации, после чего отразило нападение и ликвидировало диверсионно-террористическую группу условного противника.

При проведении тренировки по противодействию терроризму особое внимание было уделено действиям по обнаружению растяжек и подрыву взрывных устройств на безопасном расстоянии с применениям средств инженерной разведки и разминирования. В завершение занятия саперы ОГРВ ПРРМ обезвредили обнаруженные взрывные устройства.

Занятия по противодействию терроризму в ОГРВ ПРРМ проводились в соответствии с Планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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