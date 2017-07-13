13.07.2017 (13:18)

Российские военнослужащие помогают ликвидировать последствия селей в Таджикистане



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военнослужащие помогают ликвидировать последствия селей в Таджикистане

Российские военные специалисты в Дарвазском районе Таджикистана помогают ликвидировать последствия схода селей, перекрывших русло пограничной реки Пяндж.

Соответствующее обращение поступило командованию Центрального военного округа от республиканских властей.

Внезапно образовавшаяся природная плотина на несколько метров повысила уровень воды, которая в двух местах затопила автодорогу Душанбе - Куляб - Хорог, соединяющую столицу Таджикистана с расположенными на Памире регионами.

Для разрушения природных препятствий на пути водной артерии военнослужащие применили более 100 килограмм тротила и более 50 мин, что уже сегодня позволило понизить уровень подтопления. Работы продолжаются.

8 июля с гор левобережного Дарваза сошли несколько селей, которые перекрыли движение между кишлаками Ширговад и Ёгед в Горно-Бадахшанской автономной области, подтопили десятки домов по обе стороны границы и привели к гибели нескольких человек с афганского берега Пянджа.

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