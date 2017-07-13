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13.07.2017 (12:49)

Корабли Каспийской флотилии посетили с неофициальным визитом иранский порт Бендер-Энзели

В рамках развития и укрепления военного сотрудничества отряд кораблей Каспийской флотилии зашел с неофициальным визитом в порт Бендер-Энзели Исламской Республики Иран (ИРИ).

В соответствии с программной визита российские моряки провели встречу с представителями командования Военно-Морских Сил ИРИ и руководством провинции Гилян, отдали воинские почести павшим воинам на бульваре Кодс.

Кроме того, российские моряки посетят с экскурсиями знаменательные места и ознакомятся с историческими памятниками в городах Энзели, Лахиджан и деревне с необычной террасной архитектурой Масуле. В свою очередь экипаж МАК «Махачкала» проведёт у себя на борту официальный приём от имени командования отряда кораблей Каспийской флотилии для представителей ВМС Ирана.

Кроме того, программой визита запланировано проведение дружественных спортивных мероприятий между российскими и иранскими моряками по футболу, баскетболу и плаванию на байдарках.

Убытие отряда кораблей КФл из иранского порта запланировано на 15 июля.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Визит , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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