13.07.2017 (12:33)

Отряд кораблей Каспийской флотилии успешно выполнил стрельбы по морским и береговым целям

В рамках проведения тактического учения корабельная группировка Каспийской флотилии в составе малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» успешно выполнила стрельбы по морским, береговым и воздушным целям из ракетного комплекса «Калибр».

Ракетная стрельба проведена способом электронного пуска.

Также экипажи провели тренировки по противокорабельной обороне группировки кораблей на переходе морем.

Помимо этого, бойцы противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) отработали вопросы противодиверсионной обороны кораблей при стоянке на незащищенном рейде, в частности, осмотрели подводную часть корпусов кораблей с использованием средств подводного наблюдения «Обзор» и «Осмотр».

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