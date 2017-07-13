13.07.2017 (12:33)
Отряд кораблей Каспийской флотилии успешно выполнил стрельбы по морским и береговым целям
В рамках проведения тактического учения корабельная группировка Каспийской флотилии в составе малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» успешно выполнила стрельбы по морским, береговым и воздушным целям из ракетного комплекса «Калибр».
Ракетная стрельба проведена способом электронного пуска.
Также экипажи провели тренировки по противокорабельной обороне группировки кораблей на переходе морем.
Помимо этого, бойцы противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) отработали вопросы противодиверсионной обороны кораблей при стоянке на незащищенном рейде, в частности, осмотрели подводную часть корпусов кораблей с использованием средств подводного наблюдения «Обзор» и «Осмотр».
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