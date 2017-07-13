13.07.2017 (12:20)
Заместитель Министра обороны Николай Панков прибыл с рабочей поездкой в Севастополь
Статс-секретарь - заместитель Министра обороны России Николай Панков прибыл с рабочей поездкой в Крым.
В Севастополе Николай Панков проведет совещание в штабе Черноморского флота, в котором примут участие временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, руководители общественных и ветеранских организаций.
Также Николай Панков посетит филиал Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), где встретится со спортсменами и юнармейцами.
В ходе совместной работы будут обсуждены перспективы развития спорта и юнармейского движения на полуострове.
Метки: