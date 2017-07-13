13.07.2017 (12:11)

Новые автомобили и техника связи поступила на вооружение ЮВО

Личный состав мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии, дислоцированной в Ростовской области, приступил к эксплуатации современной техники, предназначенной для управления войсками в полевых условиях. В июле этого года на вооружение соединения поступили 5 новых штабных машин. Транспортные средства на базе Урала оснащены системой кондиционирования и средствами автоматизации связи.

Всего в июле 2017 года на вооружение войск Южного военного округа (ЮВО) поступило более 20 новейших образцов техники, в том числе командно-штабные машины Р-149АКШ на базе КамАЗа, предназначенные для организации засекреченной связи в сложных условиях эксплуатации и в условиях постановки преднамеренных помех в радиосетях, а также станции спутниковой связи Р-439МД2 на базе бронеавтомобиля К1Ш1.

С начала года в войска ЮВО поставлено более 600 единиц новой и модернизированной техники, в том числе более 450 единиц автомобильной и бронетанковой техники, что составляет около 35% от запланированных поставок в этом году.

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